الشمري يحذر من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية تزامنا مع قرب الانتخابات

2020/08/22 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- حذر نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى نايف الشمرى، من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية من تفجيرات أو هجمات مسلحة أو اغتيالات تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات، وقال الشمرى، في حديث لقناة “السومرية نيوز”، اليوم السبت، إنه منذ فترة كبيرة وتزيد حدة العمليات الإرهابية تزامنا مع إجراء أي انتخابات.وأكد النائب الشمري ، […]

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