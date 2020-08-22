2020/08/22 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماعٍ عربي، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الغاية الأكيدة التي تصبو اليها وتسعي لأجلها كافة الدول العربية دون استثناء.وأكد الأمين العام، أنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الأيام الماضية، أن خطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو الغيط : إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غاية الدول العربية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو الغيط : إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غاية الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).