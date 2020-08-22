بعد تغيير مفاجئ في مكان الهبوط.. المعارض الروسي نافالني يصل برلين

2020/08/22 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّت الطائرة الطبية التي تقلّ المعارض الروسي أليكسي نافالني الراقد في غيبوبة بعد أن تعرّض للتسمم وفق معاونيه، صباح السبت في برلين حيث أكدت منظمة ألمانية غير حكومية أن وضعه الصحي مستقرّ.

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