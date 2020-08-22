ذي قار تسجل 280 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/22 | 13:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، السبت، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.وقال مصدر طبي بالمحافظة إن "محافظة ذي قار سجلت، اليوم، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد".وأضاف المصدر، أن "الإصابات توزعت على عدد من اقضية ونواحي ومناطق المحافظة".محمد المرسومي

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