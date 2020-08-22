الديوانية.. أكثر من 230 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/22 | 13:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة الديوانية، اليوم السبت، أكثر من 230 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت مديرة صحة الديوانية عبر حسابها في فيسبوك، إن المحافظة "سجلت 238 أصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأشارت المديرة إلى أن "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا المستجد، والمسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 104 حالات شفاء" محمد المرسومي

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