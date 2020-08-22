بعد لقائه بيلوسي.. الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من السيناتور ميتش ماكونل

2020/08/22 | 13:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، اتصالا هاتفيا من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور ميتش ماكونل.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (22 آب 2020)، أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة".

وعبر ميتش ماكونل عن "تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها لتحقيق الاستقرار في العراق".

وكان الكاظمي التقى رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في مبنى الكونغرس الأميركي، اليوم، 22 آب 2020، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان "اللقاء حضره زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، وأعضاء في مجلس النواب هم كل من، عضوي الحزبين الديمقراطيين آنا ايشو والنائب ستيفن لينش، وعضو الحزب الجمهوري ديفين نونيس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والمجالات الاخرى، وبحث زيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين الى مرحلة جديدة، كما جرى تداول ملف النازحين والأقليات".

وتابع ان " الكاظمي، أكد أن العراق دولة ذو سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ"، مبينا ضرورة تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأوضح أن "آفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الاميركية".

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