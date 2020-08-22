بيلوسي للكاظمي: العراق بلد مهم في منطقة صعبة

2020/08/22 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال لقائها برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أن العراق "بلد مهم في منطقة صعبة"، أكدت وجود "إجماع" على دع...

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