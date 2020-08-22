الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية ويزعم إطلاق صاروخين من غزة

2020/08/22 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، نقطتين للمقاومة الفلسطينية شرقي محافظتي رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية بقيام آلية عسكرية صهيونية متمركزة داخل السياج الأمني، بإطلاق قذيفة، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة خزاعة، شرقي محافظة خان يونس.وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع إطلاق نار من آلية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، قرب موقع صوفا، شرقي كرم أبو معمر، شرقي محافظة رفح.وأوضحت وقوع أضرار مادية في المناطق التي تعرضت للقصف.وفي وقت سابق من الليلة الماضية دوت صفارات الإنذار في مناطق من “غلاف غزة” وزعم جيش العدو اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.وزعم موقع مفزاك درومي العبري، أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه سديروت، تم اعتراض واحد والآخر سقط داخل حدود قطاع غزة.من جهته قال المتحدث باسم جيش العدو “متابعة لتفعيل صافرات الانذار في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو “إسرائيل”.يشار إلى أن قطاع غزة على صفيح ساخن جراء الاستهدافات المتتالية على القطاع واصرار المقاومة على رفع الحصار كاملاً ، وسط جهود تبذل من الاطراف المصرية والقطرية والأمم المتحدة للتوصل لاتفاق يمنع الدخول في مرحلة مواجهة شاملة .



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