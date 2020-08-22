أسعار صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات

2020/08/22 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس"، قائمة باسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 22 آب 2020.



بغداد - بورصة الكفاح

122,950

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

122,500

123,500

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كربلاء

122,950

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ميسان

123,150

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الناصرية

123,100

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البصرة

123,100

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كركوك

123,150

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ديالى

123,000

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السليمانية

123,200

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الموصل

123,300

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الانبار

123,100

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النجف

123,000

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