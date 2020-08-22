حكم دولي سابق: ابعاد كاتانيتش خطأ فادح سيثير الشارع الرياضي

2020/08/22 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق رعد سليم، ان ابعاد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش عن اسود الرافدين، خطأ فادح وسيثير الشارع العراقي.

وقال سليم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ابعاد كاتنيش خطأ فادح سيثير الشارع الرياضي، لأول مرة منذ سنوات طوال وتصفيات تلو التصفيات نرى منتخبنا متصدراً والاهم ابتعاد منتخبنا عن الخسارات المذلة فلم يخسر سوى مباراتين رسميتين”.

وأوضح “نتمنى من الهيئة التطبيعية التمسك بكاتانيتش، وان لا تعود بنا الى المربع الاول للمربع الأول، فالمنتخب بدأ يلعب كرة قدم حديثة متوازنة بين الدفاع والهجوم”.

يذكر ان كاتانيتش سينتهي عقده في الثالث من أيلول المقبل.



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