2020/08/22 | 13:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من استهداف المؤسسة الامنية.

وقال مدير مكتب رئيس الائتلاف هشام الركابي في تغريدة على "تويتر": ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى اليوم ضابط النجدة الملازم وسام الزبيدي"، مبينا انه "اشاد بالتزام الضابط وانضباطه العالي".

واضاف ان "المالكي حذر من استهداف المؤسسة الامنية، ودعا رجال الامن الى تطبيق القانون والتفريق بين المتظاهر السلمي المطالب بالحقوق وبين المتجاوز على القانون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر من استهداف المؤسسة الامنية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر من استهداف المؤسسة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).