إيران تسجل أكثر من 120 وفاة بفيروس كورونا و2028 إصابة جديدة

2020/08/22 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 126 حالة وفاة جديدة وتسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري، في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 2028 إصابة جديد بفيروس كورونا وبذلك وصل عدد الاصابات إلى 356 الف و792 حالة في البلاد".

وأضافت أنه "تم تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الف و502 حالة وفاة".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، "لحد الآن قد تماثل 307 الف و702 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 750 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات".

وأشارت الى أن "لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و11 ألف و310 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة".

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