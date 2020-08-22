نائبة تدعو لإعادة النظر في الوضع الأمني جنوب صلاح الدين

2020/08/22 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

دعت عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين النائبة منار عبد المطلب، السبت (22 آب 2020)، ان الوضع الامني في مناطق جنوب المحافظة يحتاج الى اعادة نظر.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الوضع الامني في جنوب صلاح الدين يحتاج الى اعادة نظر في ظل تكرار الخروقات الامنية وسقوط ضحايا خاصة في الاشهر الاخيرة".

واضافت، أن "2800 مقاتل من الحشد العشائري تابعين لوزارة الدفاع لم يستلموا رواتبهم منذ 2014 وحتى يومنا هذا رغم ان وجودهم قانوني وكان لهم فضل كبير في استقرار تلك المناطق".

وأكدت عبد المطلب، ان "مناطق جنوب صلاح الدين خاصة في محيط الشيخ ابراهيم تعاني من جود فراغات قاتلة تشكل مصدر تهديد أمني مباشر وهي من تقف وراء الخروقات الاخيرة".

واشارت إلى ضرورة "حسم ملف حشد وزارة الدفاع وتثبيتهم وتوفير حقوقهم المالية من اجل مسك تلك الفراغات التي تهدد بنسف الاستقرار الامني وسقوط المزيد من الضحايا".

وكان 6 بينهم عناصر امنية قتلوا قبل يومين بهجوم شنه داعش في محيط منطقة الشيخ ابراهيم في الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

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