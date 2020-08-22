فيروس كورونا يصيب مدرباً عراقياً

2020/08/22 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب مدرب فريق الكرة بنادي امانة بغداد، عصام حمد بفيروس كورونا.وقال حمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اليوم تسلمت نتائج الفحوص الطبية بعد اجرائي لها نتيجة شعوري ببعض اعراض فيروس كورونا”.وأوضح ان “نتائج الفحوص كانت إيجابية وتم التأكد من إصابتي بالفيروس”، مبيناً انه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 بوماً من اجل محاربة […]

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