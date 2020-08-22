2020/08/22 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تواصل حافلات وزارة النقل لليوم الثاني بالنقل المباشرة للمسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي.

شاهد أيضاً : “باصات” تنقل المسافرين إلى مطار بغداد من أربع مناطق في بغداد..



تعرف عليها

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إنها بدأت بتسيير خطوط منتظمة من صالات المطار إلى المرائب الحيوية في العاصمة بغداد.

وأوضحت أنها تصل من مطار بغداد الدولي إلى مرآب الكاظمية، البياع، العلاوي، النهضة، وبغداد جديدة، وبالعكس كذلك.

ونشر مكتب إعلام وزارة النقل صوراً لعمليات النقل:

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حافلات لنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد لليوم الثاني) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حافلات لنقل المسافرين من وإلى مطار بغداد لليوم الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).