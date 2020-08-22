وزير التربية يوجه المديريات بإستكمال إجراءات المحاضرين المجانيين بشكل عاجل

2020/08/22 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، المديريات كافة بإستكمال إجراءات المحاضرين بشكل عاجل.وقالت وزارة التربية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد الدليمي زار اليوم نقابة المعلمين والتقى بنقيب المعلمين عباس السوداني، وبحث معهُ الكثير من الأمور التربوية وعمق الشراكة الحقيقية القائمة بين الوزارة ونقابة المعلمين وسعيهما الدؤوب لتطوير العملية التربوية، لاسيما خدمة المعلم صاحب الرسالة، سر نجاحها، والركن الاساس فيها".وتحدث الدليمي خلال الزيارة حول موضوع المحاضرين المجانيين الصادرة بحقهم اوامر ادارية من المحافظات او مديريات التربية والمشمولين بتوصيات مجلس الوزراء، بحسب القرار (59)، مؤكدا ان "المشمولين هم خريجي الكليات التربوية (الصباحية والمسائية)، وكذلك الكليات الساندة وبعض الاختصاصات المهنية في التعليم المهني".ووجه الدليمي المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بـ"ضرورة إستكمال الاجراءات الخاصة بالمحاضرين بشكل عاجل وفق التوصيات التي صدرت من مجلس الوزراء"./انتهى10

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