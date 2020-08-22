وزير التخطيط يصل الى محافظة النجف

2020/08/22 | 13:58 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ وصل وزير التخطيط الدكتور خالد بتال نجم الى محافظة النجف الاشرف وكان استقباله محافظ المدينة لؤي الياسري.ونقل مصدر رسمي مرافق للوزير ، ان “ البتال ستكون له محاضرة تخصصية في مركز الرافدين للحوار ، عصر اليوم ، بعنوان “الرؤية والتحديات ومشاريع التنمية” ./انتهى.

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