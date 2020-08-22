مدرب عراقي يقهر فيروس كورونا

2020/08/22 | 14:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تماثل مدرب فريق الكرة بنادي امانة بغداد، عصام حمد، للشفاء من فيروس كورونا.

وقال حمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اليوم تسلمت نتائج الفحوص الطبية بعد اجرائي لها نتيجة شعوري ببعض اعراض فيروس كورونا”.

وأوضح ان “نتائج الفحوص اكدت إصابتي لبكرونا خلال الفترة السابقة وشفائي منها دون علمي”، مبيناً ان “الطبيب اخبرني بان مناعتي القوية كانت لها الدور الكبير في التغلب على الفيروس”.

يذكر ان عصام حمد كان احد اللاعبين الذين زاملوا احمد راضي في تسعينيات القرن الماضي.



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