2020/08/22 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه جميع المديريات بإستكمال إجراءات المحاضرين بشكل عاجل المركز الخبري الوطني.

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