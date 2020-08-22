الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر شركات وزارة الصناعة

2020/08/22 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف البيان، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد، وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من أي مكان يتواجدون فيه".

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