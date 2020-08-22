مصدر: القوات الأميركية تنصب منظومة باتريوت في عين الاسد

2020/08/22 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..كشف مصدر امني في محافظة الانبار، السبت، عن قيام القوات الامريكية منظومة باتريوت المضادة للصواريخ داخل قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامريكية نصبت منظومة باتريوت في جميع اتجاهات قاعدة عين الاسد الجوية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اتخاذ القوات الامريكية لهذه القاعدة ابان غزوها للعراق “.واضاف، أن “القوات الامريكية قامت باطلاق تجربة المنظومة وهي عبارة عن قبعة حديدة كبيرة ترسل صواعق كهربائية حول المبنى”، مبينا ان” القوات الامريكية اكملت عملية نصب المنظومة وهي جاهزة لأطلاق الصواريخ المضادة في حالة تعرض مبنى القاعدة لهجوم صاروخي”.وأشار المصدر إلى أن “القوات الامريكية فرضت اجراءات غير مسبوقة على مبنى القاعدة عند نصب المنظومة”.



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