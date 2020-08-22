2020/08/22 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مبنى الكونغرس مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشتى المجالات.

الكاظمي، أكد أن العراق دولة ذات سيادة، والتعامل معه يكون وفق هذا المبدأ، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي، وأنآفاق التعاون بين بغداد وواشنطن لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتعداه الى مجالات متعددة تتضمن تأهيل وإعمار العراق وبناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة الاميركية.

من جهتها، أشادت بيلوسي، بخطوات الكاظمي، وأثنت على الخطوات التي اتخذها منذ توليه مهامه في الحكومة، مؤكدة أن بلادها تدعم الحكومة العراقية الحالية، وتوجهاتها الوطنية، وأن العراق بلد مستقل وبلد مهم في منطقة صعبة، وهناك إجماع على دعم استقلالية حكومة العراق وتأهيل الدولة العراقية ودعم جهود العراق في الحرب ضد داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لبيلوسي: العراق بلد ذو سيادة والتعامل يكون وفق هذا المبدأ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لبيلوسي: العراق بلد ذو سيادة والتعامل يكون وفق هذا المبدأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).