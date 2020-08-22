وثيقة .. القضاء يصدر توجيهاً “مهماً” لمحاكم الاستئناف والقضاة للتعامل مع كورونا

2020/08/22 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس القضاء الأعلى، محاكم الاستئناف والقضاة بخصوص إجراءات السير بالدعاوى وسط إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وحصلت التغيير على وثيقة تؤكد عودة الدعاوى البدائية والشرعية في جميع المحاكم بصورة تدريجية بما لا يزيد عن عشر دعاوى يوميا من قبل كل قاضِ، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل القاضِي الأول لمنع حدوث ازدحام داخل غرف القضاة بسبب وجود وباء فيروس كورونا.

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق مع ممثل نقابة المحامين بغية أن يكون الحضور في غرفة القاضِي من قبل أطراف الدعاوى أو وكلائهم فقط عند المناداة عليهم للمرافعة، مع التوجيه بالتزام إجراءات الوقاية الكاملة ووضع الخطط اللازمة لمنع انتشار الوباء.

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