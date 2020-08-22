الأمن النيابية: تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية والاغتيالات مع الحديث عن العملية الانتخابية

2020/08/22 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية والاغتيالات التي تمارسها الجماعات الارهابية الراغبة بخلط الأوراق.

و قال رئيس اللجنة نايف الشمري، ان سيناريو العجلات المفخخة والتفجيرات والمشاهد الدموية كانت المرافقة دائما لأية مرحلة انتخابية، في استهداف ومشهد واضح لمحاولة إرهاب المواطنين وخلط الأوراق وافتعال الفتن من قبل أطراف مختلفة لا تريد للعراق التقدم ولو لخطوة واحدة بالمجال الديمقراطي.

ودعا الشمري الى وضع خطط استثنائية واستباقية من الآن وصولا الى موعد الانتخابات وما يتلوها وإلى حين إعلان النتائج وتشكيل الحكومة المقبلة، لإفشال جميع المخططات التي باتت مكشوفة لدى الجميع.

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