سماء آب الملبدة بغيوم إقليمنا … ! ماذا تشي ..؟ - عبد الرحمن البيطار

2020/08/22 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار خلال العشرة ايام الماضية ، وبالتحديد بعد انفجار مرفأ بيروت ، لاحظت ان كوابيس احلام مزعجة أَخَذَت تداهمني في كل مرة اتناول فيها عشاء ليس مبكراً ،… كان آخرها ليلة امس ،… وقبلها كان قِبَل يومين ،… والاول جاء بعد يومين من انفجار المرفأ بعد تَناول العَشاء في بيت العزيز ربيع حمزة مع لفيف من الاصدقاء ..!الكوابيس مزعجة تماماً وكثيراً ما كانَتْ تمسك بي لفترة كاملة ، كنت اعيشها من لحظة نشوئها ، ......





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