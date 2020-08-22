الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي

2020/08/22 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور “ميتش ماكونيـل”.

و تضمن الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والبحث في سبل تعزيزها على الصعد الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن دعم التعاون المشترك في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

بدوره عبر ماكونيل عن تأييده لجهود الحكومة العراقية ومساعيها لتحقيق الاستقرار في العراق.

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