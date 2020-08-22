2020/08/22 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الصحة تسجل 3965 إصابة بكورونا وتماثل2947 حالة شفاء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الصحة تسجل 3965 إصابة بكورونا وتماثل2947 حالة شفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).