 الصحة تعلن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/22 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..





سجل الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، السبت، 3965 حالة إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2947 حالة شفاء.

وفيما يلي نص الموقف الوبائي:

– تم فحص ( 20459) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 205

بغداد / الكرخ 290

مدينة الطب 87

النجف الأشرف 224

السليمانية 45

أربيل 252

كربلاء 278

كركوك 142

ديالى 122

واسط 321

البصرة 224

ميسان 84

بابل 93

الديوانية 104

ذي قار 250

الأنبار 39

المثنى 108

نينوى 74

صلاح الدين 5

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3965 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 503

بغداد الكرخ 374

مدينة الطب 103

النجف 275

السليمانية 117

أربيل 214

دهوك 201

كربلاء 304

كركوك 117

ديالى 173

واسط 201

البصرة 335

ميسان 81

بابل 88

الديوانية 238

ذي قار 280

الأنبار 83

المثنى 166

نينوى 84

صلاح الدين 28

– الوفيات 70 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 1

أربيل 8

دهوك 2

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 2

واسط 4

البصرة 10

بابل 8

الديوانية 2

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 5

صلاح الدين 3

مجموع الشفاء : 143393 ( نسبة الشفاء 71.3 %)

مجموع الأصابات : 201050

الراقدين الكلي: 51304

الراقدين في العناية المركزة: 637

مجموع الوفيات: 6353

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