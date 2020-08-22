 الصحة تعلن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا


 الصحة تعلن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/08/22 | 14:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

سجل الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، السبت، 3965 حالة إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل  2947 حالة شفاء.

وفيما يلي نص الموقف الوبائي:

– تم فحص ( 20459) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )

 

– سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   205

بغداد / الكرخ      290

مدينة الطب        87

النجف الأشرف    224

السليمانية           45

أربيل               252                        

كربلاء             278

كركوك             142

ديالى               122

واسط              321          

البصرة             224

ميسان               84

بابل                 93 

الديوانية             104

ذي قار              250

الأنبار               39

المثنى               108    

نينوى                74

صلاح الدين         5              

   

 

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3965 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   503

بغداد الكرخ     374

مدينة الطب      103

النجف            275

السليمانية         117      

أربيل            214

دهوك             201              

كربلاء         304

كركوك        117 

ديالى          173

واسط         201

البصرة       335

ميسان        81

بابل           88

الديوانية      238  

ذي قار        280

الأنبار          83

المثنى          166

نينوى          84

صلاح الدين    28 

 

– الوفيات   70    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3  

النجف             2              

السليمانية        1

   أربيل          8

دهوك            2                

كربلاء           2

كركوك         4

ديالى           2 

واسط           4

البصرة        10  

بابل            8

الديوانية        2

ذي قار         4

الأنبار          1

المثنى          4         

نينوى           5

صلاح الدين      3 

                

 

           

 

مجموع الشفاء  :  143393     ( نسبة الشفاء 71.3  %)                      

مجموع الأصابات :   201050                                              

الراقدين الكلي:     51304                                                        

الراقدين في العناية المركزة:      637                                           

مجموع الوفيات:   6353

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