المعلومة/بغداد..
سجل الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، السبت، 3965 حالة إصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2947 حالة شفاء.
وفيما يلي نص الموقف الوبائي:
– تم فحص ( 20459) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )
– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 205
بغداد / الكرخ 290
مدينة الطب 87
النجف الأشرف 224
السليمانية 45
أربيل 252
كربلاء 278
كركوك 142
ديالى 122
واسط 321
البصرة 224
ميسان 84
بابل 93
الديوانية 104
ذي قار 250
الأنبار 39
المثنى 108
نينوى 74
صلاح الدين 5
– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3965 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 503
بغداد الكرخ 374
مدينة الطب 103
النجف 275
السليمانية 117
أربيل 214
دهوك 201
كربلاء 304
كركوك 117
ديالى 173
واسط 201
البصرة 335
ميسان 81
بابل 88
الديوانية 238
ذي قار 280
الأنبار 83
المثنى 166
نينوى 84
صلاح الدين 28
– الوفيات 70 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
النجف 2
السليمانية 1
أربيل 8
دهوك 2
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 2
واسط 4
البصرة 10
بابل 8
الديوانية 2
ذي قار 4
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 5
صلاح الدين 3
مجموع الشفاء : 143393 ( نسبة الشفاء 71.3 %)
مجموع الأصابات : 201050
الراقدين الكلي: 51304
الراقدين في العناية المركزة: 637
مجموع الوفيات: 6353
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).