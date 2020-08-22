الموقف الوبائي في العراق ينخفض قليلاً عن 4 آلاف إصابة بكورونا


الموقف الوبائي في العراق ينخفض قليلاً عن 4 آلاف إصابة بكورونا
2020/08/22 | 14:28 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا لليوم السبت 22 آب 2020 بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة:

تم فحص ( 20459) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )

– سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   205

بغداد / الكرخ      290

مدينة الطب        87

النجف الأشرف    224

السليمانية           45

أربيل               252

كربلاء             278

كركوك             142

ديالى               122

واسط              321

البصرة             224

ميسان               84

بابل                 93

الديوانية             104

ذي قار              250

الأنبار               39

المثنى               108

نينوى                74

صلاح الدين         5

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3965 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   503

بغداد الكرخ     374

مدينة الطب      103

النجف            275

السليمانية         117

أربيل            214

دهوك             201

كربلاء         304

كركوك        117

ديالى          173

واسط         201

البصرة       335

ميسان        81

بابل           88

الديوانية      238

ذي قار        280

الأنبار          83

المثنى          166

نينوى          84

صلاح الدين    28

– الوفيات   70    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3

النجف             2

السليمانية        1

أربيل          8

دهوك            2

كربلاء           2

كركوك         4

ديالى           2

واسط           4

البصرة        10

بابل            8

الديوانية        2

ذي قار         4

الأنبار          1

المثنى          4

نينوى           5

صلاح الدين      3

مجموع الشفاء  :  143393     ( نسبة الشفاء 71.3  %)

مجموع الأصابات :   201050

الراقدين الكلي:     51304

الراقدين في العناية المركزة:      637

مجموع الوفيات:   6353

دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة والبيئة

السبت   22   آب 2020

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