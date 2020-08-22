الرصافة تضع خطة لزراعة أكثر من 100 ألف دونم بالمحاصيل الشتوية

2020/08/22 | 14:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة، السبت، عن وضع خطة مقترحة لزراعة أكثر من( 100) ألف دونم بالمحاصيل الشتوية للموسم 2020-2021.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الموسم الزراعي 2020-2021 وحسب الخطة المقترحة سيشهد زراعة اكثر من( 100) الف دونم بمختلف المحاصيل والخضر الشتوية معتمدة على الارواء من نهر دجلة والمياه الواردة من محافظة ديالى اضافةً الى أنظمة الري بالتنقيط وإن المساحة الكلية المقترح زراعتها بالمحاصيل المختلفة خلال الموسم الشتوي قد بلغت (101095) دونما، كانت منها (74100) دونم من محصول الحنطة”.وأكدت المديرية، “تخصيص ( 12565) دونم من محصول الشعير و (36) دونم طماطة مغطاة و (450) دونم بصل يابس و( 375) دونم بصل اخضر و( 260) دونم باقلاء و 2300 دونم مخاليط علفية وزراعة و280 دونم خس”.واوضحت ان “الزيادة المقترحة للموسم الحالي تاتي بعد ارتفاع الحصة المائية للمزارعين، والدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة من خلال زيادة كمية الأسمدة للمحاصيل والخضر وتوفير المبيدات المجانية فضلا عن تشجيع المزارعين على اقتناء التقانات الحديثة في الارواء وتوفير الآلات الزراعية وبأسعار مدعومة”.



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