2020/08/22 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 22 دقيقة

الصحة تسجل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

ثلاث وفيات و374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الكرخ

منذ 4 ساعات

انجاز صيانة الاشارات الضوئية المرورية لـ 99 تقاطعاً في بغداد

منذ 5 ساعات

الرافدين: صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن

منذ 20 ساعة

الاعمار تباشر بتنفيذ سبعة مشاريع لابنية مدرسية في نينوى

منذ 22 ساعة

الخطوط الجوية العراقية تعلن عن تسيير رحلة عودة من اسطنبول الى بغداد الاحد المقبل

منذ 23 ساعة

الصحة تدعو للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتؤكد ان السيطرة على الوباء هو قرار المواطن

منذ 23 ساعة

محافظ النجف يوجه قيادة الشرطة بحماية النشطاء والمتظاهرين

منذ 23 ساعة

الصحة تسجل 4288 اصابة و 75 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

التعليم العالي تعلن عن تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه بايقاف العمل بمطابع الرول في شركة النهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه بايقاف العمل بمطابع الرول في شركة النهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).