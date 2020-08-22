2020/08/22 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بياناً بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل دائمية.وقالت المديرية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: انه استناداً لأحكام الفقرةهناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تصدر بياناً حول منع المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل دائمية من التجول المركز الخبري الوطني.

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