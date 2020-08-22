2020/08/22 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، تجديد تعاقدها مع اللاعب أحمد إبراهيم وقائد الفريق لموسم إضافي بعد أن شهدت مماطلة للمفاوضة مع اللاعب انتهت بتجديد العقد.واستغرق التجديد لعقد إبراهيم في المفاوضات وقتا طويلا نتيجة للخلاف الذي نتج على قيمة عقد الموسم الملغي.وقال أيضا أن الأمور امتدت لفترة طويلة للتفاوض على قيمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الجوية يجدد تعاقده مع اللاعب الدولي احمد ابراهيم لتمثيله بالموسم القادم المركز الخبري الوطني.

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