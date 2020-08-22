بالصور.. ثمار 'عروس الواحات' تغزو أسواق بغداد

2020/08/22 | 14:31 - المصدر: السومرية نيوز

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تزخر الأسواق المحلية في العراق، ومن ضمنها أسواق العاصمة بغداد، بأنواع التمور في هذه الفترة من كل عام، التي تتزامن مع نضج الرطب جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وعرفت أشجار النخيل لدى العرب بعدة أسماء، ولعلَّ أبرزها: "سيدة الشجر" أو "شجرة العرب" أو "عروس الواحات".الصور أدناه بعدسة المصور علي جاسم

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