الموقف الوبائي اليوم السبت: 3965 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 2947 مصاباً

2020/08/22 | 14:33 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 2947 حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 205

بغداد / الكرخ 290

مدينة الطب 87

النجف الأشرف 224

السليمانية 45

أربيل 252

كربلاء 278

كركوك 142

ديالى 122

واسط 321

البصرة 224

ميسان 84

بابل 93

الديوانية 104

ذي قار 250

الأنبار 39

المثنى 108

نينوى 74

صلاح الدين 5

- الإصابات الجديدة: 3965 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 503

بغداد الكرخ 374

مدينة الطب 103

النجف 275

السليمانية 117

أربيل 214

دهوك 201

كربلاء 304

كركوك 117

ديالى 173

واسط 201

البصرة 335

ميسان 81

بابل 88

الديوانية 238

ذي قار 280

الأنبار 83

المثنى 166

نينوى 84

صلاح الدين 28

- الوفيات 70 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 1

أربيل 8

دهوك 2

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 2

واسط 4

البصرة 10

بابل 8

الديوانية 2

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 5

صلاح الدين 3

مجموع حالات الشفاء : 143393 ( نسبة الشفاء 71.3 %)

مجموع الإصابات: 201050

الراقدون الكلي: 51304

الراقدون في العناية المركزة: 637

مجموع الوفيات: 6353

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