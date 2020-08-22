الموقف الوبائي اليوم السبت: 3965 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 2947 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 2947 حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 205
بغداد / الكرخ 290
مدينة الطب 87
النجف الأشرف 224
السليمانية 45
أربيل 252
كربلاء 278
كركوك 142
ديالى 122
واسط 321
البصرة 224
ميسان 84
بابل 93
الديوانية 104
ذي قار 250
الأنبار 39
المثنى 108
نينوى 74
صلاح الدين 5
- الإصابات الجديدة: 3965 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 503
بغداد الكرخ 374
مدينة الطب 103
النجف 275
السليمانية 117
أربيل 214
دهوك 201
كربلاء 304
كركوك 117
ديالى 173
واسط 201
البصرة 335
ميسان 81
بابل 88
الديوانية 238
ذي قار 280
الأنبار 83
المثنى 166
نينوى 84
صلاح الدين 28
- الوفيات 70 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
النجف 2
السليمانية 1
أربيل 8
دهوك 2
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 2
واسط 4
البصرة 10
بابل 8
الديوانية 2
ذي قار 4
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 5
صلاح الدين 3
مجموع حالات الشفاء : 143393 ( نسبة الشفاء 71.3 %)
مجموع الإصابات: 201050
الراقدون الكلي: 51304
الراقدون في العناية المركزة: 637
مجموع الوفيات: 6353
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