الموقف الوبائي اليوم السبت: 3965 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 2947 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم السبت: 3965 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 2947 مصاباً
2020/08/22 | 14:33 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 2947 حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   205

بغداد / الكرخ      290

مدينة الطب        87

النجف الأشرف    224

السليمانية           45

أربيل               252                         

كربلاء             278

كركوك             142

ديالى               122

واسط              321           

البصرة             224

ميسان               84

بابل                 93  

الديوانية             104 

ذي قار              250

الأنبار               39

المثنى               108     

نينوى                74 

صلاح الدين         5               

    

 

- الإصابات الجديدة: 3965 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   503

بغداد الكرخ     374 

مدينة الطب      103

النجف            275

السليمانية         117       

أربيل            214

دهوك             201               

كربلاء         304

كركوك        117  

ديالى          173

واسط         201 

البصرة       335

ميسان        81 

بابل           88 

الديوانية      238   

ذي قار        280

الأنبار          83

المثنى          166

نينوى          84 

صلاح الدين    28  

 

 

- الوفيات   70 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3   

النجف             2               

السليمانية        1

   أربيل          8 

دهوك            2                 

كربلاء           2

كركوك         4

ديالى           2  

واسط           4 

البصرة        10   

بابل            8

الديوانية        2

ذي قار         4 

الأنبار          1 

المثنى          4          

نينوى           5 

صلاح الدين      3  

                 

مجموع حالات الشفاء  :  143393     ( نسبة الشفاء 71.3  %)                       

مجموع الإصابات:   201050                                               

الراقدون الكلي:     51304                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      637                                            

مجموع الوفيات:   6353

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