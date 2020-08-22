عائق بسيط يحول دون توزيع الأراضي على المواطنين.. عضو بلجنة الخدمات النيابية يوضحه

2020/08/22 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، السبت (22 آب 2020)، عن العائق الذي يؤجل عملية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين في بغداد وبقية المحافظات.

وقال البخاتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قضية الأراضي والوحدات السكنية التي اُقرت إبان فترة حكومة عادل عبد المهدي وأزمة التظاهرات جاهزة للتوزيع من قبل الحكومة المحلية، لأي محافظة".

وأوضح، أنه "يوجد اتفاق في حكومة عادل عبد المهدي، وهو أن تتبنى وزارة الاعمار والاسكان عملية البناء وتقديم السلف للمواطنين عن طريق صندوق الإعمار والاسكان".

وأشار إلى أن "تأخير التوزيع يرجع إلى تفكير حكومة المحافظة المحلية، هو أنهم هل يعتمدون على وزارة الاسكان في البناء، أم توزع على المواطن وهو يتكفل بالبناء".

ولفت إلى أن "الحكومة بحسب المعلومات والتواصل مع المحافظين، أوضحت، أن القطع مهيأة للتوزيع المباشر، وبحسب الآلية والأولوية للشهداء والمعاقين والشرائح المشمولة، فضلاً عن الأكثر فقرا، وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أن قطعاً اخرى تباع بسعر مدعوم".

وبين، أن العاصمة بغداد "تتصدر المحافظات بعدد 250 ألف قطعة، بينما المحافظات الاخرى يكون التوزيع بحسب المساحة والوضع السكاني في المحافظة".

وأمس الجمعة، قال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، إن هناك 1400 قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع خلال الأيام القريبة المقبلة بين شريحة عوائل الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوائلي قوله، إن "العمل جارٍ لإسعاف طلبات بقية الشرائح الأخرى كشريحة المهن الصحية وشريحة المعلمين وحسب الجهد البلدي".

ولفت إلى أن "قطع الأراضي ستشمل جميع الشهداء والجرحى من العام 2014 وحتى عام 2020"، موضحاً أنه "في ما يخص شهداء تشرين، فإن ذويهم مخيرون بين تسلم قطع الأراضي عن طريق مؤسسة الشهداء أو عن طريق البلدية، أو التنازل عن قطع الأراضي، وتسلم منحة بدلا عنها، والاختيار متروك لهم".

وأضاف الوائلي، أن "ما يتعلق بالاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء فإنه تم تحقيق جملة من الاستحقاقات لمحافظة ذي قار، وهي عبارة عن خدمات ومشاريع"، مبيناً أنه "سيتم تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها العمل على وفق أولوية معينة لتقديم الخدمات إلى المحافظة بعيداً عن جميع شبهات الفساد".

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