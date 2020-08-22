2020/08/22 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تسجل 70 حالة وفاة وقرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجل 70 حالة وفاة وقرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).