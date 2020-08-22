بيع نظارات لغاندي في مزاد علني بمبلغ كاد يسقط صاحبها أرضا

2020/08/22 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت نظارات مستديرة كان يضعها رمز الكفاح من أجل استقلال الهند ماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا في مقابل 260 ألف جنيه استرليني (340 ألف دولار)، على ما أعلنت دار "إيست بريستول" للمزادات.

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