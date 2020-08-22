التربية توقف العمل بمطابع شركة في البتاوين لخطورتها

2020/08/22 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أوقفت وزارة التربية، العمل بمطابع شركة في البتاوين لخطورتها استجابة لاهالي المنطقة.





وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "استجابةً لمناشدات أهالي منطقة البتاوين وتلافياً للخطر وجه وزير التربية علي حميد الدليمي مدير عام شركة النهرين للطباعة بإيقاف العمل بمطابع الرول في الشركة الذي تعمل بنظام الغاز واقفال الخزانات فيها وسحب جميع الكمية المتبقية من الغاز الى خارج الشركة وتسليمها الى شركة المنتوجات النفطية".

محمد المرسومي

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