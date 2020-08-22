العراق.. هذه المحافظة سجلت أعلى معدل اصابات بـ كورونا منذ ظهور الوباء

2020/08/22 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت محافظة الديوانية، السبت ، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا لديها، منذ انتشار الوباء في العراق.

وذكرت مديرة صحة الديوانية في مدونة عبر حسابها في فيسبوك تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 آب 2020)، إن المحافظة "سجلت 238 أصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت المديرة إلى أن "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا المستجد، والمسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 104 حالات شفاء".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، نشرت السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، حيث بلغت الإصابات الجديدة نحو 4 آلاف.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، 22 آب 2020، انه تم فحص ( 20459) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947).

وأضاف البيان أن وزارة الصحة سجلت هذا اليوم (2947) حالة شفاء في العراق ، فيما بلغت الاصابات الجديدة لهذا اليوم 3965 حالة اما الوفيات فبلغت 70 حالة، وبالمجمل بلغ مجموع الشفاء : 143393 وبنسبة الشفاء 71,3 % ، ومجموع الاصابات : 201050 ، والراقدين الكلي: 51304 ، والراقدين في العناية المركزة: 637 اما مجموع الوفيات فبلغ : 6353 .

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