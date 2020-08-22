مسؤولان عسكريان عراقي واميركي يصرحان بشأن طبيعة وجود مستشاري التحالف الدولي

2020/08/22 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول "أن هناك مستشارين من التحالف الدولي من أجل التدريب والتسليح والتجهيز"، من جانبه شدد الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايلز ككينز على أن"التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد.





وقال رسول في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (22 اب 2020) إن "القوات العراقية تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية"، مشيراً الى أن " قيادة العمليات المشتركة تطلب احيانا من التحالف الدولي استهداف بعض الأماكن".

من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايلز ككينز: إن"القوة التابعة للتحالف ممثلة بمستشارين ومدربين من أجل دعم القوات الأمنية العراقية"، لافتاً إلى أن"قوات التحالف تقدم الدعم اللوجستي الذي تطلبه الحكومة من أجل دعم القوات العراقية".

وأشار إلى أن"التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد"، مشيراً إلى أن"هذه القوات موجودة داخل القواعد".

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