2020/08/22 | 14:46 - المصدر: كردستان 24
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل حصيلة إصابات ووفيات إضافية بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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