من يكون سمير أمين !! - فؤاد النمري

2020/08/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري نشر مؤخراً في الحوار المتمدن حواريان من حواريي سمير أمين يشرحان تنظيراته في الماركسية باعتباره علماً من أعلام الماركسية في العالم العربي على الأقل إن لم يكن في العالم قاطبة .في الثمانينيات أهداني أحد الأصدقاء كتاب سمير أمين "المجتمع العربي" .



قرأت الكتاب بكل اهتمام وراعني سميرٌ لماركس وغير أمين للماركسية ؛ يخرج على الماركسية، يبتذلها ويلقي برايتها في الوحول .



كتبت في الثمانينيات أكثر من مقال ف ......





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