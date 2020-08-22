بعد الإمارات (العربية)... السودان (الجائع)... - غسان صابور

2020/08/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بــعــد الإمــارات (العربية)...



السودان (الجائع)...بعد دولة الإمارات (العربية)..



ها هو السودان (الجائع) ينضم إليها وللديكتات الترامبي..



معلنة تبادل السلام والمعاهدات..



مع دولة إسرائيل...



مشروع كيسنجر بتغيير خارطة الشرق الأوسط والعالم العربي والعالم الإسلامي...



سائر بخطى كاملة واثقة...



أكيدة موزونة مدروسة منذ أكثر من نصف قرن...



ولبضعة سنوات قليلة قادمة...



سوف تكتمل الخارطة المريضة الحزينة اليائ ......





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