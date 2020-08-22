عدّاد الجائحة في العراق يكسر حاجز 200 ألف إصابة

2020/08/22 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 200 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 22 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 20 ألفًا و459 نماذجًا جديدًا وسجلت 3965 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 503

بغداد/ الكرخ: 374

مدينة الطب: 103

النجف: 275

السليمانية: 117

أربيل: 214

دهوك: 201

كربلاء: 304

كركوك: 117

ديالى: 173

واسط: 201

البصرة: 335

ميسان: 81

بابل: 88

الديوانية: 238

ذي قار: 280

الأنبار: 83

المثنى: 166

نينوى: 84

صلاح الدين: 28

الشفاء: 2947 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 205

بغداد الكرخ: 290

مدينة الطب: 87

النجف: 224

السليمانية: 45

أربيل: 252

كربلاء: 278

كركوك: 142

ديالى: 122

واسط: 321

البصرة: 224

ميسان: 84

بابل: 93

الديوانية: 104

ذي قار: 250

الأنبار: 39

المثنى: 108

نينوى: 74

صلاح الدين: 5

الوفيات: 70 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 5

بغداد الكرخ: 3

النجف: 2

السليمانية: 1

أربيل: 8

دهوك: 2

كربلاء: 2

كركوك: 4

ديالى: 2

واسط: 4

البصرة: 10

بابل: 8

الديوانية: 2

ذي قار: 4

الأنبار: 1

المثنى: 4

نينوى: 5

صلاح الدين: 3

مجموع الإصابات: 201050

مجموع حالات الشفاء: 143393

الراقدين الكلي: 51304

الراقدين في العناية المركزة: 637

مجموع الوفيات: 6353

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