عدّاد الجائحة في العراق يكسر حاجز 200 ألف إصابة

سجل العراق نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 22 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 20 ألفًا و459 نماذجًا جديدًا وسجلت 3965 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 503
بغداد/ الكرخ: 374
مدينة الطب: 103
النجف: 275
السليمانية: 117
أربيل: 214
دهوك: 201
كربلاء: 304
كركوك: 117
ديالى: 173
واسط: 201
البصرة: 335
ميسان: 81
بابل: 88
الديوانية: 238
ذي قار: 280
الأنبار: 83
المثنى: 166
نينوى: 84
صلاح الدين: 28
الشفاء: 2947 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 205
بغداد الكرخ: 290
مدينة الطب: 87
النجف: 224
السليمانية: 45
أربيل: 252
كربلاء: 278
كركوك: 142
ديالى: 122
واسط: 321
البصرة: 224
ميسان: 84
بابل: 93
الديوانية: 104
ذي قار: 250
الأنبار: 39
المثنى: 108
نينوى: 74
صلاح الدين: 5
الوفيات: 70 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 5
بغداد الكرخ: 3
النجف: 2
السليمانية: 1
أربيل: 8
دهوك: 2
كربلاء: 2
كركوك: 4
ديالى: 2
واسط: 4
البصرة: 10
بابل: 8
الديوانية: 2
ذي قار: 4
الأنبار: 1
المثنى: 4
نينوى: 5
صلاح الدين: 3
مجموع الإصابات: 201050
مجموع حالات الشفاء: 143393
الراقدين الكلي: 51304
الراقدين في العناية المركزة: 637
مجموع الوفيات: 6353
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