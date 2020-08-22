السند الوطني تدعو الى تذكر دماء “قادة النصر” وعدم التهاون بشأن تواجد الامريكان

2020/08/22 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

دعا النائب عن كتلة السند الوطني ناصر تركي، السبت القوى السياسية الى أن تضع دماء القادة الشهداء نصب اعينها، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية لايزال موقفها ضعيف امام الغطرسة الأمريكية.

وقال تركي لـ /المعلومة/، إنه “يفترض بالقوى السياسية التي صوتت على خروج القوات الأمريكية أن تقف موقفا حازما ازاء الغطرسة الأمريكية وان لا تجعل قرارها طي النسيان”.

وأضاف، أن “بعض القوى يبدو أن موقفها ضعيفا أمام التدخلات التركية والأمريكية”، مؤكدا أن “القوى الرافضة للوجود الأمريكي عليها عدم نسيان دماء الشهداء القادة والعمل يروح الفريق الواحد لاخراج هذه القوات من العراق”.

وحذر تركي من “تقاعس القوى الوطنية أمام تطاول الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الوطنية”.

وأعلنت وكالة الانباء الرسمية، الخميس الماضي، أن العراق اتفق مع أمريكا على خطوات بشأن إعادة انتشار القوات الأجنبية خارج البلاد، فيما أكد ترامب “التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي وعلى مدى ثلاث سنوات”.



الأمر الذي اعتبروه مراقبون تماطل من الجانب الامريكي انتهى / ح 25

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