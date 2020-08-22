2020/08/22 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن فرض غرامة مالية على المركبات التي لاتحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات .وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً ) من المادة ٤٧ من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩، قررت المرور العامة الآتي:١.يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات التي لاتحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات.٢.يعاقب المخالف بحجز مركبته لحين اكمال اللوحات مع فرض غرامة قدرها (٢٠٠٠٠٠) دينار استناداً الى المادة (٢٥/اولاً/ز) من قانون المرور .٣.يستثنى من القرار اصحاب المركبات الذين لديهم حجز الكتروني بمراجعة مجمعات التسجيل لأكمال تسجيل معاملات مركباتهم اثناء الدوام الرسمي فقط./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض غرامة مالية على المركبات التي لاتحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض غرامة مالية على المركبات التي لاتحمل لوحات دائمية في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).