المالكي يؤكد أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة الارهاب وتعزيز الاستقرار

2020/08/22 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الارهاب وتعزيز الامن والاستقرار في البلاد .وبحث المالكي خلال لقائه اليوم مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ،مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية ، والتحديات التي تواجه البلاد ./انتهى5

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