اكثر من 3900 اصابة جديدة بفيروس كورونـا اليوم في العراق

2020/08/22 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و2947 حالة شفاء تام جديدة في العراق.واشارت الوزارة الى فحص ( 20459) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1413947 )وسجلت هذا اليوم (2947) حالة شفاء تام جديدة في العراق ، توزعت في مناطق: بغداد / الرصافة 205 حالات شفاء بغداد / الكرخ 290 حالة مدينة الطب 87 حالة النجف الأشرف 224 حالة شفاءالسليمانية 45 حالة أربيل 252 حالة كربلاء 278 حالة شفاءكركوك 142 حالة ديالى 122 حالة واسط 321 حالة شفاء البصرة 224 حالة ميسان 84 حالة بابل 93 حالة الديوانية 104 حالات شفاء ذي قار 250 حالة شفاءالأنبار 39 حالة المثنى 108 حالات شفاء نينوى 74 حالةصلاح الدين 5 حالات شفاء وبلغ عدد الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3965 اصابة جديدة ، توزعت في مناطق بغداد / الرصافة 503 اصابات بغداد / الكرخ 374 اصابة مدينة الطب 103 اصابات النجف 275 اصابة السليمانية 117 اصابة أربيل 214 اصابة دهوك 201 اصابة كربلاء 304 اصابات كركوك 117 اصابة ديالى 173 اصابة واسط 201 صابة البصرة 335 اصابة ميسان 81 اصابة بابل 88 اصابة الديوانية 238 اصابة ذي قار 280 اصابة الأنبار 83 اصابة المثنى 166 اصابة نينوى 84 اصابة صلاح الدين 28 اصابة وبلغ عدد حالات الوفيات 70 حالة وفاة ، توزعت في مناطق بغداد / الرصافة ونينوى 5 وفيات في كل منهما بغداد / الكرخ وصلاح الدين 3 وفيات في كل منهما النجف الاشرف وكربلاء ودهوك وديالى والديوانية حالتي وفاة في كل منها السليمانية والانبار حالة وفاة واحدة في كل منهما أربيل وبابل 8 وفيات في كل منهما كركوك وواسط وذي قار والمثنى 4 في كل منها البصرة 10 وفيات وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء التام في كافة محافظات العراق : 143393 حالة شفاء تام( نسبة الشفاء 71.3 %) ،مجموع الأصابات الكلي : 201050 اصابة ، عدد الراقدين الكلي: 51304 مريض ،عدد الراقدين في العناية المركزة 637 مريض ، واخيرا مجموع الوفيات 6353 حالة وفاة في عموم المحافظات./انتهى5

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