للعقوبات على إيران علاقة.. العراق أكبر “مورد نفط” للهند وتليه السعودية

2020/08/22 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشفت وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية اليوم السبت عن حلول العراق بالمرتبة الأولى كأكبر مورد للهند خلال شهر تموز.

وقالت الوزارة في بياناتها إن العراق حافظ على وضعه كأكبر مورّد للنفط للهند لشهر تموز، تليه السعودية بالمرتبة الثانية والإمارات ثالثا وحلت الولايات المتحدة في المركز الرابع في قائمة أكبر المورّدين، وتلتها الكويت ثم كولومبيا ثم قطر”.

وأظهرت البيانات أن “الهند لم تستورد أي نفط من فنزويلا، التى تواجه عقوبات أميركية، في تموز الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، كما لم تستورد من النفط الإيراني التي تواجه هى الأخرى عقوبات أمريكية، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي”.

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